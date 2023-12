Osterode. Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu und ein neues beginnt. Das Team des Harz Kurier wünscht allen Leserinnen und Lesern alles Gute für 2024.

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu, ein neues beginnt. Nach einem ohnehin bereits aufregenden und für viele Menschen sicher nicht ganz leichten Jahr, bringt das Wetter zum Jahreswechsel noch einmal reichlich Turbulenzen mit. Nach dem Dauerregen und dem resultierenden Hochwasser über die Weihnachtstage hat sich die Lage zwar entspannt, ganz ausgestanden ist die Gefahr aber noch nicht.

Nicht nur weiteren Regen soll es über Silvester und Neujahr geben, auch Sturmböen sagt der Deutsche Wetterdienst für die Harz-Region vorher. Nicht die besten Bedingungen für Feuerwerk am Silvesterabend. In vielen Bereichen des Altkreises ist das Böllern aber sowieso nicht erlaubt. Von wo aus man das Feuerwerk, das andere in den Himmel schießen, im Harz besonders gut anschauen kann, zeigen wir in einer Übersicht.

Bis es in der Nacht zu Sonntag aber soweit ist, wünscht das Team des Harz Kurier allen Leserinnen und Lesern eine gute Zeit und bedankt sich für die Treue und das Vertrauen. Das Jahresende ist auch immer eine Gelegenheit, eine Bilanz zu ziehen, sich neue Ziele zu setzen und den eigenen Kurs darauf auszurichten. Welche Vorsätze die Redaktion für 2024 hat - privat wie professionell - erzählen die Redakteurinnen und Redakteure in einem kleinen Artikel.

Außerdem hat das Team in einer Übersicht zusammengefasst, welche Artikel und Themen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr am meisten interessiert haben. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit spannenden und kontroversen Themen und Berichterstattung aus unserer schönen Region.

Das Team des Harz Kurier wünscht allen einen guten Rutsch ein frohes neues Jahr 2024!