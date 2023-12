Osterode. Mit dem neuen Jahr setzen sich viele Menschen neue Ziele. Hier kommen unsere Neujahrs-Vorsätze – von privat bis beruflich.

Man kennt das: Jedes Jahr im Dezember fasst man sich eine Unzahl toller Vorsätze, was im nächsten Jahr alles besser werden soll. Gesünder essen, mehr Sport treiben, fokussierter arbeiten oder weniger Geld ausgeben – Wenn das neue Jahr dann kommt, erweisen sich die Vorsätze dann meist schnell als kurzlebig.

Neujahrs-Vorsätze: Wie erreiche ich meine Ziele?

Damit, welche Ziele wir uns überhaupt stecken und warum wir manche davon erreichen, während wir bei anderen allzu schnell die Flinte ins Korn werfen, beschäftigen sich Psychologinnen und Psychologen seit Jahrzehnten. Zahlreiche Theorien versuchen zu erklären, warum und an welchem Punkt des Vorhabens Neujahrsvorsätze scheitern. Eine gesicherte Erkenntnis: Wer sich realistische und vor allem konkrete „Wenn-Dann“-Ziele setzt, hat mehr Erfolg. Wer sich beispielsweise vornimmt, im neuen Jahr „mehr Sport zu treiben“, scheitert damit Studien zufolge viel häufiger als Menschen, die sich zum Beispiel vornehmen, jeden Dienstag nach Feierabend ins Fitnessstudio zu fahren oder Joggen zu gehen und die Sporttasche am besten schon im Auto haben. Je konkreter und ritualisierter der Vorsatz, desto größer die Chance, ihn auch umzusetzen.

Den inneren Schweinehund muss man unter Umständen am Ende aber doch besiegen. Bei welchen Vorsätzen die Harz-Kurier-Redaktion im Jahr 2024 dem eigenen Schweinehund begegnen will - sowohl professionell als auch privat - verrät sie in diesem Beitrag.

Was wir uns für 2024 vornehmen - Mark Härtl: Endlich wieder Video

Mark Härtl vom Harz Kurier filmt beim Flugplatzfest 2022 in Hattorf. © privat | Heike Riedel

Keine leichte Umstellung für einen eingefleischten Standbildreporter: Im Sommer 2022 fing ich an, mich intensiv mit dem Thema Video zu beschäftigen. Die Technik faszinierte mich und im Film scheint es vielfältigere Möglichkeiten zu geben, Geschichten zu erzählen. Aber auch wenn unsere Filme gut ankamen (die Osteroder Schornsteinfeger schafften es sogar in die Berliner Zentralredaktion von Funke), so forderte die neue Herausforderung ihren Preis: Ich fühlte mich zunehmend gestresst und kurz angebunden. Deswegen entschied ich mich, hier in den letzten Monaten eine Pause einzulegen.

Doch nach einem internen Projekt juckt es mich jetzt wieder in den Fingern. Sogar einige Ideen für neue Kurzfilme habe ich schon. Am effektivsten arbeitet man, wenn die Initiative von einem selbst kommt, meinte Chefin Svenja letztens. Ich glaube, wir sollten uns nach dieser Experimentierphase nun vermehrt Gedanken machen, welche Videoformate für uns und unsere Leser den meisten Sinn ergeben. Und unnötigen Stress zu vermeiden, das muss ich wohl weiterhin noch lernen. Ein erster Schritt wäre, mich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren anstatt zu versuchen, auf den sprichwörtlichen zwei Hochzeiten zu tanzen. Ich bin mir sicher, dass die netten Kollegen beim Harz Kurier hier Verständnis zeigen werden.

Katharina Franz: Zeit für Reportagen vor Ort

Redakteurin Katharina Franz fotografiert die Weihnachtsbeleuchtung in Bad Lauterberg. © privat | Erwin Franz

Bei einer Tageszeitung muss immer alles schnell gehen, schließlich soll die Internetseite stets aktuell und das Printprodukt mit relevanten Artikeln gefüllt sein. Aus Angst, nicht rechtzeitig fertig zu werden und nicht genügend Beiträge zu produzieren, neige ich dazu, Dinge mal eben schnell am Telefon zu klären. Ich bin aber nicht Journalistin geworden, weil ich gerne telefoniere und am Computer arbeite. Ich habe diesen Job gewählt, weil ich gerne Menschen kennenlerne und ihre Geschichten erzähle. Das geht am besten, wenn man gemeinsam etwas erlebt.

Für solche Termine - und ich meine nicht, zuzugucken, wie jemand eine Urkunde entgegennimmt, oder zuzuhören, wenn jemand einen Bericht vorliest - möchte ich mir im Jahr 2024 mehr Zeit nehmen: dabei sein, miterleben, selbst ausprobieren. Und zwar nicht nur die Zeit, um dabei zu sein, sondern auch die Zeit, um das Ganze ordentlich aufzuschreiben. Gleich in der ersten Januar-Woche habe ich die erste Verabredung dieser Art. Da begleite ich eine Jägerin auf Jagd.

Robert Koch: Keine Angst vor Veränderungen

Reportage für den Harz Kurier: Robert Koch fährt Langlauf-Ski auf Oderbrück. © HK | Robert Koch

Das sportliche Geschehen in unserer Region an den Leser zu bringen – es ist nicht immer leicht. Dabei bieten unsere Vereine mit ihren heimischen Sportlerinnen und Sportlern tolle Leistungen und das in ganz vielen verschiedenen Sportarten. „König Fußball“ hat natürlich auch bei uns eine führende Position, steht aber ganz sicher nicht alleine an der Spitze. Ich habe mir fest vorgenommen, dieser Vielfalt noch mehr, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist, ihren Platz zu geben. Mit aktuellen Berichten, aber auch mit Blicken hinter die Kulissen, mit Porträts, mit Interviews.

Für die Arbeit heißt das, mit manch einer Tradition zu brechen und manch einen eingefahrenen Weg zu verlassen. Altbewährtes hinter sich zu lassen, ist zugegeben mit einiger Überwindung verbunden. Doch die Veränderungen, manchmal erzwungen, oft genug aber auch einfach notwendig, haben ihren Reiz. „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, sagte bereits Franz Kafka. In diesem Sinne wollen wir auch im Lokalsport versuchen, neue Pfade zu beschreiten, sie zu verfestigen und auszubauen, ohne dabei aber die alten Wege völlig aus dem Auge zu verlieren. Der Sport vor Ort liegt mir am Herzen - das war so und das soll auch so bleiben.

Thorsten Berthold: Die 1-Million-Marke soll wieder fallen

Bad Sachsa ist eines unserer beliebtesten Ressorts. © Berthold, Thorsten

Sie sind das Gold des Redakteurs im digitalen Zeitalter: die Klicks auf die Online-Artikel. Und insofern ist der Alltag mehr denn je geworden, alles dafür zu tun, dass der eigene Artikel so gut wie möglich aufbereitet wird, um bestmöglich Klicks zu sammeln. Natürlich kommt es auch auf die Themen an, aber grundsätzlich kann ich sagen, das Jahr 2023 war in dem Sinne gut für mich, aber Erfolg ist gleichzeitig auch Ansporn. Und da ist es eine Zahl, die ich wieder knacken will im Jahr 2024: die Marke von einer Million. So viele Klicks möchte ich mit den Artikeln, die ich über Themen aus Bad Sachsa und Walkenried schreibe, mindestens sammeln. Kein einfaches Ziel, aber ebenso kein unmögliches, was die Auswertung in diesem Jahr bereits beweist.

Aber auch wenn die Million wieder fällt, es geht am Ende natürlich nicht um Klicks an sich. Ich möchte die Menschen vor Ort, aber auch in der Region weiterhin bestmöglich informieren, gerne gerade das Thema Kommunalpolitik besser erklären und sie animieren, sich mit dieser zu beschäftigen – vielleicht gar selbst zu engagieren. Und auch dem Ehrenamt will ich mich mit einem neuen Format widmen, Feuerwehr, THW, DRK & Co. stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, insbesondere mit dem Blick darauf, dass die Hilfsorganisationen neue Mitglieder gewinnen, um anderen helfen zu können. Wie dankbar wir alle sein können, dass es genug Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt, die dies tun, haben wir alle beim Waldbrand in Bad Sachsa oder aber dem Hochwasser im Altkreis Osterode dieses Jahr erleben dürfen.

Kevin Kulke: Meinung und Debatten mehr Raum geben

Diskutieren will gelernt sein. © stock.adobe.com | OLLY

Der Harz Kurier stellt bei den Entwicklungen auf dem Zeitungsmarkt keine Besonderheit dar. Die Printleser werden immer weniger, die digitalen Leser müssen mehr werden. Sonst wird es in zehn Jahren keine Zeitung mehr in unserer Region geben – oder eine KI diesen Job übernehmen. Was also tun? Besser werden! Besser im Digitalen, aber auch besser in dem Handwerk, für das wir alle brennen. Diesem nähern wir uns aktuell jeden Tag, mal in kleinen, mal in großen Schritten.

Wie aber genau soll das ablaufen? Wir haben schon viel angestoßen: Es gibt zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen, eine neue Blattstruktur im Print, mehr digitale Inhalte und eine verbesserte Produktion. Aber es soll noch mehr kommen: Ich träume von einer Tageszeitung – digital und gedruckt – die ein echter Teil ihrer Region ist. Die Debatten Raum gibt und einfordert. Die nah dran ist. Die jeden Tag zeigt: Wir sind nicht nur eine Zeitung, wir sind Teil einer Gemeinschaft, die sich Gedanken über ihr Zusammenleben und die Zukunft macht. Eine Zeitung, die ihre Leser nicht als Kunden, sondern als Verbündete in gemeinsamer Sache sieht. Ich glaube, nur so wird das Konzept Zeitung weiter Bestand haben. Dafür will ich auch 2024 weiter alles geben.

Svenja Paetzold-Belz: Mehr Wesentliches, weniger Dinge

Weniger ist manchmal mehr. © Shutterstock / ABO PHOTOGRAPHY | ABO PHOTOGRAPHY

Das Ziel neu anpeilen, den Kurs korrigieren - und dann so geradewegs darauf zu, wie möglich: In Bezug auf den Harz Kurier ist das mein Vorsatz für das kommende Jahr. Heißt konkret: Neben einer klaren Digitalstrategie wollen wir mehr, jüngere, andere Menschen mit unseren Inhalten erreichen als bisher. Das schaffen wir nicht nur auf den bisherigen Kanälen. Mehr Präsenz in der Öffentlichkeit, mehr Kontakt zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mehr Engagement in sozialen Netzwerken - das sind daher erklärte Ziele für 2024.

Auch im Privaten habe ich natürlich einen Vorsatz für 2024: endlich weniger Konsum. Das Ziel, nur etwas Neues zu kaufen, wenn ich es wirklich brauche, und weiß, dass ich es lange nutzen werde, ist bei mir seit vielen Jahren sozusagen „work in progress“. Bei allen bereits dafür getanen Schritten verlockt mich dann aber doch öfter mal wieder das eine oder andere Ding dazu zu glauben, dass ich es unbedingt haben muss. Auch in diesem Jahr will ich mir selbst und der Umwelt einen Gefallen tun, und noch mehr am Weiger arbeiten.

