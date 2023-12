Göttingen. Querdenker und Corona-Leugner planen Demo in Göttingen. „Sie wollen also wiederkommen - wir sind schon da!“, setzt das Bündnis gegen Rechts dagegen.

Das Göttinger Bündnis gegen Rechts mobilisiert wieder zu vielfältigen, bunten Aktionen. Am Samstag, dem 13. Januar 2024, gibt es ab 10.30 Uhr Demonstrationen und um 12 Uhr startet die zentrale Kundgebung am Wall (Gauß-Weber-Denkmal/Geismar Tor). Damit wollen sie „Querdenken einfrieren“, denn für diesen Tag haben „Querdenker“ und Corona-Leugner einen Aufmarsch in Göttingen angekündigt. „Sie wollen also wiederkommen - wir sind schon da!“, so das Bündnis gegen Rechts.

„Querdenken einfrieren“ ist das aktuelle Motto, unter dem das breite Bündnis mit viel Kreativität zu Protesten gegen bundesweit nach Göttingen anreisende Leugner, Verschwörer und extrem Rechten aufruft. „Viele erinnern sich noch an den erfolgreichen Protest ,Herbst gegen Rechts‘, bei dem Göttingen mit klarer Kante gegen Rechts Schlagzeilen machte. Mehr als 1.500 Menschen folgten im September 2023 dem Aufruf unseres Bündnisses. Sie stellten sich einem geplanten Aufzug von verschwörungsoffenen, teils extrem rechten Querdenken-Anhängern entgegen. Mit Rollatoren, Sitzblockaden oder aber einem funktionierenden alten Gartenschlauch zeigten Bürgerinnen und Bürger und die Göttinger Zivilgesellschaft entschlossen, dass in dieser Stadt kein Raum für rechte Hetze ist“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Region Südniedersachsen-Harz.

Gemeinsam gegen Rechts positionieren

„Wer immer noch daran zweifelt, dass die Organisatoren des Aufmarsches keine gefährliche Mischung aus Wissenschaftsfeinden, Demokratiegegnern, Reichsbürgern, Esoterikern und extrem Rechten sind, kann sich gerne auf unserer Website informieren“, so Bündniskoordinatorin Agnieszka Zimowska vom DGB Kreisverband Göttingen. Zimowska unterstreicht: „Wir wollen die winterlichen Temperaturen für eisklare Positionen nutzen: Göttingen lässt Querdenken einfrieren! Gemeinsam können wir diese Aufmärsche von Rechts stoppen. Das tragen wir am 13. Januar gemeinsam solidarisch, bunt und kreativ im Rahmen von sechs Demonstrationen und Kundgebungen auf die Straße.“

Das ist am 13. Januar in Göttingen bei den Gegenprotesten gegen Rechts geplant

Laut Bündnis gegen Rechts sind folgende Aktionen geplant: Demonstrationszüge mit viel Musik aus allen vier Himmelsrichtungen ab 10.30 Uhr Richtung Geismar Tor. Genaue Startpunkte werden unter buendnisgegenrechtsgoe.de bekannt gegeben.

Um 12 Uhr startet die große Kundgebung am Gauß-Weber-Wall sowie Geismar Tor, um Querdenken am Auftaktort vor dem Neuen Rathaus gleich „einzufrieren“.

„Während wir uns an warmen Getränken festhalten, erwarten wir viel Schimpf und Schande von Rechts auf dem Rathausvorplatz - und freuen uns darauf, wieder stabil geeint mit vielen dagegenzuhalten. Und unseren Humor dabei nicht zu verlieren“, erklärt Zimowska weiter.

„Das wird ein Tag voll in Bewegung, jedenfalls für uns! Für die Querdenkenden hoffentlich nicht. So wie beim letzten Mal. Wir verdanken es antifaschistischen Aktivitäten, dass in dieser Stadt die Rechten keinen Fuß fassen. Wir als Bündnis haben tiefen Respekt vor allen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich bisher den Aufmärschen in den Weg stellen - und wir lassen jene nicht im Regen stehen: Auf einige kommen Prozess- und Anwaltskosten zu. Wir rufen dazu auf unser Spendenkonto für die Prozesskosten gut zu füllen“, so Zimowskas abschließender Appell.

Alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten, Routen des geplanten Gegenprotests, Kundgebungen und Hintergründe gibt es auf buendnisgegenrechtsgoe.de und auf dem Instagram Kanal des Bündnisses.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.