Osterode. Die Osteroder Feuerwehr ist an Weihnachten 2023 nicht nur wegen des Hochwassers im Einsatz. Aus einer Tankstelle steigt Rauch auf.

Wegen eines vermeintlichen Brandes in einer Tankstelle in Osterode am Harz war die Feuerwehr am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages, 26. Dezember 2023, im Einsatz.

Wie die freiwillige Feuerwehr auf ihrer Webseite berichtet, fanden die Brandschützer vor Ort eine komplette Verrauchung des Tankstellengebäudes vor.

Nebelanlage sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Osterode

Was war passiert? „Die Erkundung deutete aber auf die Auslösung einer verbauten Vernebelungsanlage hin, die mit der Einbruchsmeldeanlage verknüpft ist“, so die Feuerwehr. Die Maßnahmen beschränkten sich demnach auf die Belüftung des Gebäudes.

Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Osterode inklusive Drehleiter, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Alarmierung war gegen 2.30 Uhr erfolgt.

