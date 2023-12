Osterode. Eine Autofahrerin wird bei einem Unfall in Osterode am Harz verletzt. Es kommt zu einer Straßensperrung am Donnerstag.

Bei einem Verkehrsunfall in Osterode am Harz ist eine Autofahrerin am Donnerstag, 21. Dezember 2023, verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr aus Osterode mit.

Vollsperrung in Osterode am Harz nach Unfall

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 10.55 Uhr im Bereich der Bahnunterführung der Petershütter Allee. „Es traten größere Mengen Betriebsstoffe aus, die abgestreut wurden“, berichtet die Feuerwehr in einem Post auf ihrer Facebook-Seite. Wasserabläufe mussten deshalb gesichert werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Wehrleute sicherten außerdem die Einsatzstelle ab. Für etwa eine Stunde musste der Streckenabschnitt voll gesperrt werden, heißt es weiter.

Die Feuerwehr wurde noch während des Einsatzes zu einem schweren Unfall mit einem brennenden Auto auf der B241 in Richtung Clausthal-Zellerfeld im Harz alarmiert.

Auch interessant

Unwetter im Harz: Flüsse drohen, über die Ufer zu treten Von Mark Härtl und Katharina Franz

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.