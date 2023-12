Osterode. Die Familie Dornemann aus Osterode am Harz lebt Backtradition. Neben den schönen Seiten ist der Blick in die Zukunft aber auch sorgenvoll. Unsere Reportage.

„Vier Brötchen hätte ich gerne, zwei Vollkorn, zwei Normale und dann noch zwei Croissants“: Es ist kurz nach acht Uhr, gerade wird es draußen hell, und die ersten Kunden kommen. Die Regale und Bleche der Bäckereitheke sind üppig bestückt mit Brot, Brötchen, Kuchen und Gebäck. Manches ist noch warm, wenn es aus der Backstube in den Verkaufsraum wandert. Und wer hat‘s gemacht? Klar: Bäcker und Konditoren natürlich, in diesem Fall das Team um den Bäckermeister Jörg Dornemann aus Osterode am Harz. Er führt ein Familienunternehmen und setzt so eine alte Tradition fort. Vater, Großvater und Urgroßvater waren Bäcker: „Für mich war es keine Frage, welchen Beruf ich ergreife, da wird man reingeboren“, so der 54-Jährige.