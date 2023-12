Osterode. Die Polizei aus Osterode am Harz berichtet von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht dazu Zeugen.

Eine Autofahrerin in Osterode am Harz ist am Sonntagabend, 17. Dezember 2023, durch starke, grüne Laserstrahlen geblendet worden. Das meldet das örtliche Polizeikommissariat.

Blendender Laser in Osterode könnte aus der Borhecksgasse gekommen sein

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 17.25 Uhr auf der Herzberger Straße. Die Strahlen müssen von einer höhergelegenen Parallelstraße, der Borhecksgasse, gekommen sein, so die Beamten in ihrer Pressemitteilung.

Die Polizei in Osterode bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

