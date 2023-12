Osterode. Mit ihrer Show „Friss oder stirb - Futter für die Lachmuskeln“ kommen Sternekoch Christian Henze und TV-Moderator Peter Imhof in den Harz.

Kochshows sind immer noch ein nicht zu stoppender Trend im TV. Jahrein, jahraus wird auf allen Kanälen gebrutzelt, gebraten und gedünstet. Und demnächst auch auf der Bühne der Stadthalle Osterode. Mit ihrer Show „Friss oder stirb - Futter für die Lachmuskeln“ kommen der Sternekoch Christian Henze und der TV-Moderator Peter Imhof jetzt auch in den Harz.

Wie Peter Imhof, der in Osterode aufwuchs, im Gespräch mit dem Harz Kurier am Telefon verriet, haben er und Henze in den vergangenen 15 Jahren schon viele Kochshows im Fernsehen gemeinsam bestritten. „Wir haben von den Gästen immer ein gutes Feedback erhalten und dann überlegt, eine solche Show mal auf die Bühne zu bringen“.

Programm in der Stadthalle Osterode am Harz: Gute Unterhaltung mit Tipps zum Kochen

Die beiden wollen gute Unterhaltung bieten, gepaart mit leckeren Rezepten für Pfannengerichte und unkomplizierte Tricks zum Kochen. Denn die Rezepte könne jeder einfach und schnell zu Hause nachkochen mit überschaubaren und nicht allzu exotischen Zutaten. „Wir wollen nah am Publikum sein, Service, aber auch Spaß bieten“, sagt Imhof. „Und wir wollen mit den Besuchern ins Gespräch kommen, es wird also interaktiv“.

Wenn auf der einen Seite atemberaubende Kochkunst und auf der anderen Seite zwei linke Hände mit Wortwitz aufeinanderprallen, haben alle Beteiligten nachher Bauchschmerzen. Meistens vom lachen und nicht vom Essen. Peter Imhof, TV-Moderator, über die gemeinsame Show mit Sternekoch Christian Henze

Bis auf das grobe Rahmenprogramm lebe die Show auch von Improvisation, zudem sorgen Showeinlagen für ein buntes Programm. Oder wie Imhof auch noch sagt: „Wenn auf der einen Seite atemberaubende Kochkunst und auf der anderen Seite zwei linke Hände mit Wortwitz aufeinanderprallen, haben alle Beteiligten nachher Bauchschmerzen. Meistens vom lachen und nicht vom Essen“.

Stadthalle Osterode am Harz ist „tolle Location“

Ganz bewusst habe man sich für die Show für kleinere Spielstätten entschieden, denn sonst würde die Nähe zum Publikum verloren gehen. Und zu der Stadthalle Osterode habe Imhof ja sowieso eine ganz besondere Beziehung. „Hier habe ich mein Abiturzeugnis entgegen genommen und hatte dort auch schon einige Auftritte. Die Stadthalle ist eine tolle Location“, lobt Imhof. Die Show findet statt am Donnerstag, 18. Januar 2024, um 20 Uhr in der Stadthalle Osterode. Weitere Infos unter www.osterode-stadthalle.de.