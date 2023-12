Osterode. Das Ex-Kasernengelände in Osterode lebt wieder auf. Der Investor scheint auf einem guten Weg, analysiert unser Autor Michael Paetzold im Kommentar.

Die Verlustängste in Osterode sind verständlicherweise groß, vieles wanderte in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus Osterode ab. Und jetzt Brand bei McDonald‘s, Postschließung, jüngst Woolworth: Was kommt als Nächstes?