Osterode. Benedekt Hof aus Bad Sachsa ist ausgebildeter Schornsteinfeger und strebt nun den Meister an. So anspruchsvoll ist die Ausbildung.

Für Benedikt Hof aus Bad Sachsa geht es nach drei Jahren Ausbildung jetzt auf die Zielgerade: Im Frühjahr beginnt er seine 90-seitige Facharbeit, und in einem Jahr will er seinen Meister machen. Damit rückt für den Schornsteinfeger ein langgehegter Wunsch in greifbare Nähe: die Selbstständigkeit als Bezirksschornsteinfeger.