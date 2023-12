Osterode. Mann aus Clausthal-Zellerfeld kollidiert auf der B 241 beim Überholen mit Pkw. Doch statt anzuhalten, fährt er weiter nach Osterode.

Gleich zwei Unfälle mit hohem Sachschaden hat ein Autofahrer aus Clausthal-Zellerfeld innerhalb kürzester Zeit am Nachmittag des 3. Dezember verursacht – die zunächst für ein schnelles Ende seiner Fahrt sorgten und wohl auch für ein rechtliches Nachspiel sorgen werden.

Unfall auf der B 241: Beim Überholen mit anderem Pkw kollidiert

Wie die Polizei aus Osterode mitteilt, befuhr der Oberharzer gegen 15.40 Uhr zunächst die die B 241 in Richtung Osterode. Hier kollidierte er beim Überholen mit einem Pkw, entfernte sich allerdings unerlaubt vom Unfallort. Allein bei diesem Unfall schätzt die Polizei den Schaden auf 10.000 Euro.

Doch damit nicht genug. Nach seiner Fahrerflucht kam der Mann in Osterode an. Beim Befahren der Petershütter Allee geriert er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und beschädigte einen weiteren PKW. Der geschätzte Schaden liegt hier bei 11.000 Euro.

Polizei in Osterode stellt Führerschein sicher

Die alarmierte Polizei konnte den Fahrer schließlich stellen und noch vor Ort wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. „Wegen körperlicher und motorischer Auffälligkeiten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt“, teilt die Polizei Osterode abschließend mit.

