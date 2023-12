Osterode. Gleich mehrfach soll der 39-Jährige unter anderem Gebrauchtwagen ohne Papiere verkauft haben. Im Prozess behauptet er, er sei unter Druck gesetzt worden

Wegen zahlreicher Betrugsdelikte muss sich seit Freitag, 1. Dezember, ein 39-jähriger Autohändler aus Osterode vor dem Landgericht Göttingen verantworten. An seinem ersten Prozesstag behauptet der Osteroder, die Hintergründe für seinen Betrug seien eine Kombination aus Verschuldung, Drohungen und Erpressung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem vor, 2019 und 2020 Kunden gebrauchte Fahrzeuge verkauft zu haben, ohne den Fahrzeugbrief herzugeben. Da ohne den Schein kein Fahrzeug zugelassen wird, hätten die Kunden die Autos nicht nutzen können. Insgesamt sind 24 Fälle von gewerbsmäßigem Betrug aufgeführt.

Angeklagter verkauft Autos ohne Papiere und beantragt zu Unrecht Corona-Soforthilfen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen ebenfalls vor, im April 2020 zu Unrecht Corona-Soforthilfen von 9000 Euro erhalten zu haben. Laut Anklage soll der 39-Jährige bei zehn Autoverkäufen den Kaufpreis kassiert, aber nicht den Fahrzeugbrief geschickt haben. Die Kfz-Briefe waren zu diesem Zeitpunkt schon bei verschiedenen Banken, da die Autos an diese sicherungsübereignet waren. Der Angeklagte habe die von den Kunden gezahlten Kaufpreise jedoch nicht zur Ablösung verwendet, sondern stattdessen anderweitig eingesetzt.

In fünf weiteren Fällen soll der 39-Jährige bei einer Bank die Kfz-Briefe von sicherungsübereigneten Autos angefordert haben. Anschließend soll er die Fahrzeuge an Dritte verkauft haben, obwohl die Autos noch nicht bei der Bank abgelöst waren. Den beteiligten Banken sei dadurch ein Schaden von mehr als 120.000 Euro entstanden.

Angeklagter behauptet: Ausgang der Betrugsmaschen ist die finanzielle Not seiner Firma

Der Angeklagte räumte zum Prozessauftakt die Vorwürfe im Wesentlichen ein. Die Taten hätten „gewisse Hintergründe“, die ihn bis heute belasteten. Seinen Angaben zufolge hatte er sich erstmals Anfang 2019 privat Geld geliehen, nachdem die von ihm gegründete Autohandelsfirma in einen finanziellen Engpass geraten war. In seiner Branche sei es gang und gäbe, von Bekannten und Händlerkollegen Geld zu leihen, sagte der 39-Jährige. Für den Autohändler war dies jedoch der Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung: Er geriet in eine fatale Schuldenspirale. Die aus dem Raum Northeim stammenden Geldgeber hätten ihn mit Erpressungen, Drohungen und Wucherzinsen unter Druck gesetzt.

Nach Angaben des Angeklagten hatte er anfangs 7500 Euro geliehen, nach und nach wurden es dann 30.000 Euro. Die Gläubiger hätten ihm dann eine Frist zur Rückzahlung der Darlehenssumme plus 8000 Euro Zinsen gesetzt. Er sei an dem Rückzahlungstag jedoch zu spät dran gewesen. Er sei dann nach Northeim gefahren, um dies dem Geldgeber zu erklären. Dieser habe ihm darauf eine Ohrfeige verpasst. Dessen ältester Sohn habe zudem damit gedroht, dass man seine Frau schlagen und seine Kinder entführen werde. Er sei in Panik gewesen, sagte der Angeklagte. Der Geldverleiher habe dann die Geldforderung auf 61.000 Euro erhöht. Sollte er nicht zahlen, würden jede weitere Woche 5000 Euro an Zinsen fällig. Eine solch hohe Summe habe er so kurzfristig nicht aufbringen können. Er habe in der Folgezeit immer wieder Drohanrufe erhalten. „Ich stand unter einem enormen Druck.“ Er habe das betrügerisch erlangte Geld verwendet, um die Schulden bei dem Mann abzuzahlen, „damit sie mich loslassen“. Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt. Das Gericht hat zunächst vier Verhandlungstage angesetzt.