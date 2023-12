Osterode. Zwei mutige Redakteure wagen sich in die Kälte des Osteroder Weihnachtsmarkts und probieren (fast) alle Glühweine. Das ist das Ergebnis.

Es ist gerade einmal 17 Uhr und der Weihnachtsmarkt in Osterode am Harz ist schon voller Besucher und Besucherinnen. Eng aneinander gedrängt, mit dampfenden Tassen Glühwein in der Hand, stehen sie um die Tische und Feuerstellen im Winterwald. Gruppen von Jugendlichen warten in der Schlange vor einer Essensbude. Ein erschöpftes Elternpaar eilt ihrem lachenden Kind hinterher, das sich zwischen den Ständen hindurchschlängelt.