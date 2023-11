Osterode am Harz. Der traditionelle Christstollen-Anschnitt markiert den Beginn des Weihnachtsmarktes in Osterode. Sechs Wochen wird er die Gassen der Stadt erleuchten.

Alle Jahre wieder: Der Weihnachtsmarkt von Osterode am Harz ist eröffnet. Bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, sind die Buden, der Winterwald und die Glühweinstände jetzt Teil der Altstadt auf dem Kornmarkt. Zur Eröffnung verteilen die Organisatoren fast 15 Kilo Harzer Weihnachtsstollen der Bäckerei Dornemann und der Harzer Landbäckerei Friehe an die Gäste des Weihnachtsmarktes.

Bei seiner Ansprache mahnt der VTM-Vorsitzende Daniel Li, dass die Menschen dankbar sein sollten, dass man in Zeiten, in denen an vielen Orten der Welt Krieg herrsche, friedlich auf einem Weihnachtsmarkt beisammen sein könnte. Er sprach auch die getrübte Stimmung in der Öffentlichkeit der vergangenen Wochen an: „Ich glaube, dass wir sagen können, dass es uns in Osterode noch ziemlich gut geht, wenn die Leute sich vor allem darüber beschweren, dass eine Linde gefällt werden musste.“

Noch bis zum 23. Dezember ist der Weihnachtsmarkt in Osterode geöffnet. © FMN | Kevin Kulke

Ein besinnlicher Treffpunkt: Der Weihnachtsmarkt in Osterode am Harz

Gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Helga Klages (SPD), dankt er den zahlreichen Helfern, Sponsoren und freiwilligen Unterstützern, die den Weihnachtsmarkt erst möglich gemacht hätten: „Wir sind ein kleiner Weihnachtsmarkt – wir sind nicht Goslar oder Wernigerode. Aber wir sind der gemütlichste und familiärste Weihnachtsmarkt in der Gegend.“ Gemeinsam wünschen sie sich, dass der Markt zu einem besinnlichen Treffpunkt für die Bevölkerung in der Adventszeit wird.

Highlight der Eröffnung ist aber der Anschnitt der Christstollen. Auch in diesem Jahr werden diese von den Bäckereien Dornemann und Friehe gestellt: Die zwei, über ein dutzend Kilo schweren Stollen, sind nach Harzer Tradition zubereitet. Jörg Dornemann hat seinen Stollen bereits Anfang November gebacken und sogar eine vegane Option gefertigt in diesem Jahr: „Das Besondere ist, dass wir ganze Nüsse und Mandeln verwenden und uns fast gänzlich auf regionale Zutaten verlassen.“ Das Geheimnis eines guten Stollens sei, ihn mehrere Wochen ziehen zu lassen: „Mit jedem Tag, der vergeht, schmeckt der Stollen einfach anders.“

