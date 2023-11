Osterode. Auf Online-Marktplatz ImmoScout24 wird der Gebäudekomplex in Osterode für 1,4 Millionen Euro angeboten. Mietvertrag bis September 2027.

„Verkauft wird ein Gewerbeobjekt in der Innenstadt von Osterode/Harz auf einem Erbpachtgrundstück. Das Gebäude wurde ca. 1975 gebaut und verfügt über ca. 5.400 m² vermietbare Fläche, hinzu kommen Keller und diverse Lagerräume. Das Gebäude ist 4-geschossig, Fahrstuhl, Lastenaufzug und Rolltreppen sind vorhanden. Das Ensemble wird durch mehrere großzügige Treppenhäuser erschlossen.“: Derart wird das Gebäude in Osterode, in dem das Erdgeschoss an die Woolworth GmbH vermietet ist, von der VON POLL IMMOBILIEN Harz - JMG HarzImmobilien GmbH in Clausthal-Zellerfeld über den Online-Marktplatz ImmoScout 24 angeboten.