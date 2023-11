Osterode. Im Interview berichten die Betreuer Nicole Placht und Finn Titze über die Herausforderungen und Zukunftswünsche des Betreuungsvereins Stark aus Osterode.

In unserer kleinen Serie stellen sich in unregelmäßigen Abständen örtliche Vereine und Organisationen näher vor, die der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sein dürften. Heute geht es um den Betreuungsverein Stark, der ganz frisch jetzt auch in Osterode seine Tore geöffnet hat. Erst im Oktober weihte Stark mit der Star gGmbH seine Bürogemeinschaft in der Seesener Straße 11 ein. Soziale Teilhabe, Arbeit, Rehabilitation und Kooperation sind die Tätigkeitsfelder, in denen die Expertinnen und Experten gemeinsam Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite stehen: Die jeweiligen Anfangsbuchstaben bilden den Vereinsnamen Stark (wir berichteten). Für den Harz Kurier standen die Vereinsbetreuer Nicole Placht und Finn Titze Rede und Antwort und gaben Auskunft über ihre vielfältigen Aufgaben sowie Tätigkeiten.

Die Vereinsbetreuer Nicole Placht und Finn Titze in ihrem Büro in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler

Was ist das wichtigste Anliegen Ihrer Organisation, was sind die Aufgaben?

Unser vorrangiges Anliegen ist es, Menschen zu unterstützen, die aufgrund ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Verfassung nicht in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen, ihre Angelegenheiten eigenständig zu regeln oder ihre Rechte durchzusetzen. Zu den Haupttätigkeiten unseres gemeinnützigen Vereins gehören die gesetzliche Betreuung, die Beratung zu Vorsorgevollmachten, die Assistenzleistungen, die Haushaltshilfe und das Durchführen von Info-Veranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen für Ihre Organisation?

Die Vergütung, die wir für unsere gesetzliche Betreuung von den Gerichten erhalten, ist sehr gering. Unabhängig vom tatsächlichen Aufwand ist gemäß Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz (VBVG) eine monatliche Pauschale pro Betreuung festgelegt. Die Vergütung betrug zwischen 2005 und 2019 für Betreuer mit Hochschulabschluss 44 Euro pro Stunde inklusive Sach- und Verwaltungskosten. 2019 gab es dann eine Erhöhung um effektiv etwa 11 Prozent. Die Unterfinanzierung der Betreuungsvereine hat inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass einzelne Betreuungsvereine aus Kostengründen aufgeben müssen. Die genannte Entwicklung stellt für die Betreuungsvereine, die überwiegend Mitarbeitende mit einem sozialpädagogischen Studienabschluss beschäftigen, ein großes Problem dar. Sie orientieren sich in der Bezahlung meist an Tarifsystemen - in unserem Fall dem TVöD - und sehen sich mit einer wachsenden Diskrepanz zwischen Kosten und Einnahmen konfrontiert. Um dies zu kompensieren, müssen die Fallzahlen pro Mitarbeitenden erhöht werden. Dies ist jedoch nur begrenzt möglich und geht zulasten der Betreuten.

Wie viele Bürgerinnen und Bürger nutzen im Augenblick Ihren Service?

Momentan haben wir 252 gesetzlich Betreute und 210 Klientinnen und Klienten, die Assistenzleistungen und/oder Alltagsunterstützung in Anspruch nehmen.

Was ist bei Ihrer Tätigkeit besonders herausfordernd, was läuft gut, was weniger, was könnte aus Ihrer Sicht verbessert werden?

Wir sind sehr zufrieden mit den Mitarbeitenden, die wir beschäftigen. Es erreichen uns mehr Unterstützungsanfragen, als wir mit unserem Personal bewältigen können. Wir versuchen, niemanden auf eine Warteliste zu setzen, sondern Neueinstellungen vorzunehmen, um allen Menschen, die nach Unterstützung fragen, Hilfe anbieten zu können. Glücklicherweise kriegen wir ausreichend Bewerbungen von motivierten und qualifizierten Bewerbern und Bewerberinnen, was wir auf unsere Rahmenbedingungen zurückführen (flexible Arbeitszeiten, Dienstwagen, Supervision und großer Rückhalt im Team).

Die Menschen, die wir unterstützen, haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Schwierigkeiten, was es erforderlich macht, maßgeschneiderte Lösungen für jeden von ihnen zu finden. Das macht den Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich, stellt uns aber auch manchmal vor Herausforderungen. Wenn jemand mit einer sehr speziellen Erkrankung, mit der wir bisher keine Erfahrung hatten, zu uns kommt, ist viel Einarbeitung und gegebenenfalls Schulung notwendig, um adäquat handeln zu können. In diesen Situationen sind wir dankbar für gute Netzwerkarbeit mit Behörden, Organisationen, Familienmitgliedern und Gesundheitseinrichtungen, um für unsere Betreuten und Klienten, die bestmögliche Unterstützung zu bieten.

In der rechtlichen Betreuung gibt es das Spannungsfeld zwischen dem, was sich die betreute Person wünscht und dem, was aus rechtlicher, finanzieller oder gesundheitlicher Sicht objektiv das Beste wäre. Die Betreuten sollen so viel wie möglich selbst entscheiden, jedoch müssen sie auch vor Schaden bewahrt werden. Daher müssen die Betreuer viele Entscheidungen sorgfältig abwägen und ihr Vorgehen im Kollegium reflektieren. Manchmal sind uns durch rechtliche und bürokratische Anforderungen oder Bearbeitungszeiten bei Gericht oder Behörden die Hände gebunden, sodass wir nicht so schnell oder so umfassend helfen können, wie wir gerne würden. Aus unserer Sicht wären Verbesserungen in den rechtlichen und bürokratischen Verfahren wünschenswert. Wenn solche Abläufe vereinfacht wären, könnten Betreuer mehr Zeit für die Betreuung der Menschen aufwenden, statt für administrative Aufgaben. Dies würde die Qualität erhöhen und unsere begrenzten Ressourcen könnten wir effizienter nutzen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Organisation?

Wir wünschen uns, dass die Politik für uns und andere gemeinnützige Organisationen, die soziale oder pflegerische Aufgaben übernehmen, eine auskömmliche Finanzierung sicherstellt und bürokratische Hürden abbaut.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Tätigkeit?

An unseren Tätigkeiten gefällt uns besonders, dass wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen mehr Lebensqualität schenken können und ihnen ermöglichen, ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu führen. Etwas Gutes im Kleinen wie im Großen bewirken zu können, motiviert uns sehr.

