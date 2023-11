Osterode. Die Woolworth-Filiale in Osterode in der Innenstadt ist seit Montag „auf unbestimmte Zeit geschlossen“. Das ist der Grund.

Gerüchte, dass die Niederlassung des Einzelhandelsunternehmens Woolworth in der Marientorstraße in Osterode dichtmacht, kursierten schon Anfang des Monats in Osterode und wurde auf Nachfrage dementiert. „Uns sind die Gerüchte im Ort bekannt“, sagt dazu Roland Rissel, Referent Unternehmenskommunikation von Woolworth, und weiter: „Woolworth spielt nicht mit dem Gedanken, den Standort am Harz zu schließen.“ Inzwischen ist das Schnee von gestern, die Woolworth-Filiale in Osterode ist seit Montag, 27. November, auf unbestimmte Zeit geschlossen. Viel ist zu den genauen Hintergründen noch nicht bekannt.