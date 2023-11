Osterode am Harz. Kitaplätze, Gebühren und Bebauungspläne: In Osterode stehen diese Woche wichtige Themen an. Wir haben die wichtigsten Punkte in der Übersicht.

Für die Kommunalpolitik in Osterode am Harz stehen in dieser Woche wichtige Sitzungen an. Die Ausschüsse für Soziales, Finanzen und Bauen treten zu Beratungen im Vorfeld der Sitzung des Stadtrates in zusammen. Der Rat selber tagt in der kommenden Woche und hat in der Folge einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir haben hier die wichtigsten Punkte aus den Tagesordnungen der Ausschüsse in der Zusammenfassung.

Ausschuss für Soziales, Jugend, Kinder und Schule in Osterode am Harz

Der Sozialausschuss tritt am Dienstag, 28. November, 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses zusammen. Dort soll es vor allem um die Bedarfsplanung der Kindertagesstätten in Osterode gehen. Denn: Seitdem das Land Niedersachsen den Wegfall der Kita-Gebühren beschlossen und der Bund zudem den Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung festgeschrieben hat, stehen die Kommunen stark unter Druck. Auch in Osterode fehlen aktuell noch über 50 Kita-Plätze. Darüber hinaus will der Ausschuss die Satzung nur Nutzung städtischer Kitas beraten. Fortan soll die Pauschale für die Mittagsverpflegung in den Kitas monatlich abgerechnet werden.

Zudem will der Sozialausschuss über die Kita Fuchshalle beraten. Da voraussichtlich im kommenden Jahr die neue Kita in der Bergstraße in Betrieb gehen kann, soll nach den Plänen der Stadt der Betrieb der 50 Jahre alten Kita Fuchshalle eingestellt werden.

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und städtische Beteiligungen in Osterode

Der Finanzausschuss tagt am Mittwoch, 29. November, um 16 Uhr, ebenfalls im Ratsaal des Rathauses. Inhaltlich wird der Ausschuss sich laut Tagesordnung mit dem Jahresabschluss der Wibo befassen. Die Wibo hat aufgrund der gestiegenen Kosten für diverse BaumaßnahmenVerluste in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro zu verbuchen. Darüber hinaus stehen bei mehreren Gebührenordnungen der Stadt Anpassungen der Beitragssatzungen an: darunter die Gebühren für Friedhöfe, der Schmutzwasserbeseitigung und der Straßenreinigung.

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Sport und Waldwirtschaft der Stadt Osterode am Harz

Der Bauausschuss trifft sich am Donnerstag, 30. November, 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Dort werden unter anderem Änderungen für den Bebauungsplan „Am Steilen Berge“ in Schwiegershausen und Informationen zur kommunalen Wärmeplanung diskutiert. Darüber hinaus wollen die Mitglieder mögliche Verträge mit der „Osterode Agrar PV GmbH“ zum „EE-Innovationsprojekt Agrophotovoltaik“ besprechen.

Auf allen Ausschusssitzungen wird es wie üblich jeweils eine 30-minütige Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger geben.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

kul