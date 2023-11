Osterode. Auf der Bundesstraße 243 in Osterode Richtung Seesen stößt ein Auto mit einem Lkw zusammen. Das berichtet die Polizei Osterode.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 23. November, um 18 Uhr. Ein Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die B243 in Richtung Seesen. Laut Polizeibericht wollte er an der Abfahrt Süd einen Lkw überholen. Während seines Fahrstreifenwechsels auf den Überholfahrstreifen geriet der Lkw nach links und es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.050 Euro.

