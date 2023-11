Osterode. Das Wandbild des Bildhauers Fürstenberg an der AOK in Osterode, das lange die Hausfront prägte, ist überdeckt worden - aus diesem Grund.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten laufen derzeit am eingerüsteten Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) in der Berliner Straße 2. in Osterode. Das Bauwerk wird energetisch ertüchtigt. Was manchem Osteroder inzwischen aufgefallen ist: Im Zuge der Arbeiten wurde ein sogenanntes Sgraffitto, ein Wandbild durch Thermoisolierplatten an der Gebäudefassade verdeckt. Es stammte vom Bildhauer Professor Georg Fürstenberg aus Goslar aus der Erbauungszeit des Komplexes.