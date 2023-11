Osterode. Im Kreisverkehr in Osterode knallt es gleich dreimal. Überwiegend entsteht bei dem Unfall Sachschaden, eine Person ist verletzt.

Gleich drei Autofahrerinnen waren mit ihren Fahrzeugen in einen Verkehrsunfall in Osterode am Mittag des 22. November involviert. Wie die Polizei mitteilt, bog gegen 13.17 Uhr eine 48-jährige Osteroderin mit ihrem Pkw in der Bahnhofstraße in einen Kreisverkehr ein.

Als eine 54-jährige Osteroderin ihren Wagen abbremste, fuhr die 48-Jährige auf diesen auf. Doch damit nicht genug: Eine 51-jährige Osteroderin fuhr dadurch dann ebenfalls auf die 48-Jährige bzw. deren Wagen auf.

An allen Autos entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro. Die 54-jährige Autofahrerin wurde zudem leicht verletzt.