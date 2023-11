Osterode. Die Firma Eisenhuth aus Lerbach gewinnt den Innovationspreis des Landkreises Göttingen. Was die Erfinder aus dem Harz so besonders macht.

Die Konkurrenz war stark, aber Eisenhuth war stärker: Für ihre hartnäckige Arbeit im Bereich Wasserstoff-Technologie ist die Firma Eisenhuth aus Lerbach mit dem ersten Platz des Innovationspreises des Landkreises Göttingen ausgezeichnet worden. Für den mittelständischen Betrieb aus Lerbach bei Osterode am Harz ist es nicht das erste Mal, dass er mit Lorbeeren bedacht wird. Doch der Sieg der Firma aus dem Harz steht für mehr, als nur einen erfolgreichen Betrieb in der Region. Er steht exemplarisch dafür, dass es sich auszahlt, manchmal hartnäckig zu bleiben. Und, dass unsere Gegend am Ende vielleicht mal ihren Anteil daran haben wird, dass die Welt doch nicht am Klimawandel zugrunde gehen muss.

Eisenhuth ist kein großer Player. Die Firma mit ihren knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist an sich einen klassischen Weg gegangen: Nach dem Krieg fertigt der Betrieb Küchenmaschinen aus alten Flugzeugwracks – sie sind Teil des Wirtschaftswunders. Mit der Zeit streckt sich Eisenhuth auch in andere Bereiche hinein: Werkzeugfertigung, Gummiteile und Spritzgussverfahren ergänzen über die Jahre das Portfolio. Ab 2006, so schildert der Betrieb es auf seiner Webseite, widmen sie sich zunehmend dem Thema Wasserstofftechnologie. Ein bisschen ein Wagnis, wie Geschäftsführer Thorsten Hickmann heute sagt. Aber es hat sich gelohnt.

Das ist die preisgekrönte Erfindung aus dem Harz

Die Entwicklung der Bipolar-Platte ist ein Herzensprojekt von Hickmann. Denn in Wasserstoff-Technologie sieht er großes Potenzial für die Zukunft. Auch und besonders für den Harz, der zum einen aus Wasserkraft grüne Energie erzeugen kann, aber zum anderen auch mit neuer Technologie wie der Bipolar-Platte grüne Mobilität ermöglichen könnte. In Brennstoffzellen werden Wasserstoff und Sauerstoff verstoffwechselt: Es entsteht Energie. Dass der Prozess reibungslos und effizient ablaufen kann, unterstützt die Bipolar-Platte aus dem Hause Eisenhuth. Da die Platte aus Graphit angefertigt wird, korrodiert sie nicht. Durch das spezielle Herstellungsverfahren können die Platten passgenau für jeden Kunden erzeugt werden: Es sinken die Kosten für Brennstoffzellen – und die Chancen für eine nachhaltige Mobilitätswende steigen.

Das Ergebnis überzeugt am Ende die Jury des Innovationspreises in Göttingen: Sie verleihen den Geschäftsführern Thorsten Hickmann und Toni Adamek den ersten Preis. 2019 standen die beiden schon mal hier oben. Auch damals wurden sie für ihre innovativen Herstellungstechniken und die Bipolar-Platte ausgezeichnet. Zuletzt waren sie mit dem Innovationspreis der Stadt Halle an der Saale bedacht worden. Und zwar „für unsere Titan-Komposit-Platten, mit deren Hilfe die Materialkosten für Elektrolyseure um bis zu 50 Prozent gesenkt werden können“, wie die Firma auf ihrer Webseite schreibt. Mit dem Preis aus Göttingen jetzt haben sie bereits 13 Auszeichnungen erhalten: Für Hickmann und Adamek der Beweis, dass sie mit ihrer Arbeit und beim Thema Wasserstoff den richtigen Riecher hatten.

Die Innovation besteht in der Herstellung hochgefüllter Graphit-Bipolarplatten für Brennstoffzellen durch Spritzguss. Durch diesen Prozess erreichen wir eine verbesserte Leistung und Effizienz der Brennstoffzellen. Dadurch wird eine kosteneffiziente Massenproduktion ermöglicht. © handwerk magazin | Kurt Ringlebe

Wasserstofftechnologie aus dem Harz spätestens seit 2020 in aller Munde

Denn war nicht immer ganz einfach, wie Hickmann am Rande der Verleihung gegenüber dem Harz Kurier einräumt. „2018 habe ich mir noch gedacht: Ob sich das lohnt, weiter daran zu arbeiten? Aber spätestens seit 2020 sehen wir, dass das Thema Wasserstoff in aller Munde ist und sich auch stetig weiterentwickelt.“ Das schlägt sich laut Hickmann auch in den Verkaufszahlen nieder. Noch würden die Geschäftsbereiche Werkzeugbau und Spritzguss den Hauptanteil ausmachen. Aber der Wasserstoffbereich wachse zunehmend. Und die Firma aus Lerbach im Harz wird weiter an dieser Zukunftstechnologie arbeiten. Der Innovationspreis aus Göttingen wird sicherlich ein weiterer Ansporn sein.

