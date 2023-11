Ballenstedt/Osterode. Zehn Jahre soziales Engagement und ein neuer Spendenrekord. Ein Teil der Spendenerlöse ging auch an zwei Schulen in Osterode am Harz.

Das Rockharz-Team hatte im Sommer 2023 das neue Projekt „Kultur für Alle“ erfolgreich gestartet. Das Ziel dabei: Menschen mit und ohne Behinderungen sollen während des Metal-Festivals gemeinsam entspannt feiern können.