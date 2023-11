Herzberg. Zum Saisonauftakt am 11. November übergibt die Herzberger Stadtverwaltung den Stadtschlüssel. PCC proklamiert seine Prinzenpaare.

Gelungener Auftakt der diesjährigen Karnevalssession in Pöhlde: Am vergangenen Samstag, 11. November, übergab die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Herzberg, Verena Scholtyseck, den symbolischen Schlüssel der Stadt Herzberg an die Vorsitzende des Pöhlder Carneval-Clubs (PCC), Sarah-R. Kreiner. Mit dabei war auch die stellvertretende Vorsitzende des PCC, Jasmin Zander.

Diesmal erfolgte die Schlüsselübergabe allerdings ganz „gewaltlos“ in Pöhlde am Brunnen. Bis Aschermittwoch wollen die PCC-Mitglieder im Rahmen der diesjährigen Karnevalssession die Geschicke der Stadt Herzberg von Pöhlde aus lenken.

Die Majestäten:

Kinderprinzenpaar: Prinz Neo II und Prinzessin Mila I

Prinzenpaar: Prinz Maurice I und Prinzessin Annalena I

Die Proklamation der neuen Majestäten. © Klaus@Harriehausen.com | Klaus Harriehausen

