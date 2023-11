Osterode. Bis zur Eröffnung sind es noch zwei Wochen, doch der Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt von Osterode am Harz steht bereits.

Es sind noch ein paar Wochen, bis Osterodes Weihnachtsmarkt eröffnen wird – doch ein zentrales Schmuckstück steht bereits. Der Weihnachtsbaum ist am Montag auf Osterodes Kornmarkt aufgerichtet worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Zusammenarbeit mit dem Stadtforst haben die über zehn Meter hohe Douglasie zentral in der Altstadt aufgestellt. In den kommenden Tagen wird sie mit einer Lichterkette geschmückt werden: Dann bildet sie ganz amtlich das Herz des Weihnachtsmarktes in Osterode.