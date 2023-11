Nienstedt. Erst die Restauration von Bänken, dann die Einweihung eines Insektenhotels: Jetzt feiert Nienstedt die Einweihung des Insektenhotels am Wendeplatz.

Es tut sich was in Nienstedt bei Förste. Nachdem sich im Februar 2023 die Dorfgemeinschaft Nienstedt gegründet hat, nahm der Vorstand unter der Leitung von Stefanie Ettig direkt mehrere Aufgaben ins Visier. Erst werden Bänke restauriert und des Ehrenmals im August überarbeitet, dann beschließen die engagierten Bürger, ein Insektenhotel in ihrem Ort aufzubauen.

Der Radiosender Antenne Niedersachsen unterstützt das Vorhaben der engagierten Dorfgemeinschaft großzügig mit 300 Euro und auch der Ortsrat bewilligt einen Zuschuss von 500 Euro aus dem Ehrenamtsfond der Harz Energie. In Zusammenarbeit mit der Stadt Osterode einigen sich alle Beteiligten auf den Wendeplatz Auf dem Berge in der Nähe der Sösebrücke als Standort für den neuen Schlupfwinkel für Insekten.

Die Rückseite des Insektenhotels: ein Informationskasten für die Bevölkerung. © Klaus Hattenbauer | Klaus Hattenbauer

Unterschlupf für Vögel, Fledermäuse und Insekten am Harz

In nur etwa acht Wochen entsteht mit Unterstützung von Sponsorinnen und Sponsoren ein Refugium für Insekten, Vögel, Fledermäuse und Eichhörnchen und natürlich für die Bewohner und Gäste des Dorfes. Eine Bank, gespendet von der Kirchengemeinde Nienstedt Förste und ersetzt durch die Jugendfeuerwehr Nienstedt 1990, wird vom Erbauer und Jugendfeuerwehrwart Klaus Hattenbauer neu errichtet und findet nun wieder einen Platz in Nienstedt.

Das Insektenhotel bietet neun Apartments für Insekten, zwei Nistkästen für sogenannte Halbhöhlenbrüter, wie beispielsweise Rotkehlchen, Nistkästen für Meisen, Kästen für Fledermäuse und einen Kobel für Eichhörnchen, die in den Bäumen platziert wurden. Auf der Rückseite des Insektenhotels informiert ab sofort ein Infokasten die Bevölkerung über das Projekt.

Die Einweihung des Insektenhotels in Nienstedt war gut besucht. © Klaus Hattenbauer | Klaus Hattenbauer

Am 29. Oktober 2023 wird die Oase schließlich offiziell eingeweiht. Die Dorfkinder helfen, das Insektenhotel fertig zu bestücken, bevor es feierlich übergeben werden kann. Die stellvertretende Bürgermeisterin Helga Klages (SPD; in Vertretung von Bürgermeister Jens Augat) und der Ortsbürgermeister Harald Dix loben das Werk als Beweis für das aktive Zusammenleben in Nienstedt.

Stefanie Ettig bedankt sich als Vorsitzende im Namen der Mitglieder dafür, dass ihre Idee so rasch und erfolgreich umgesetzt werden konnte. Als Zeichen der Wertschätzung überreicht sie Joachim Becker und Klaus Hattenbauer ein Präsent für ihren unermüdlichen Einsatz.

Eine restaurierte Bank in Nienstedt bei Förste am Harz. © Klaus Hattenbauer | Klaus Hattenbauer

