Riefensbeek. Die Folgen des Klimawandels sind nicht mehr zu leugnen. Forstleute und Feuerwehren müssen sich darauf einstellen, meint unser Autor Michael Paetzold.

Die Folgen des Klimawandels sind nicht mehr zu leugnen, und auch noch so beharrliches Ignorieren und Wegducken nützt nichts: Das Jahr 2023 wird voraussichtlich das wärmste seit 125.000 Jahren. Die Zahl an Hitzeperioden wächst in Deutschland und damit die Waldbrandgefahr. Immer wieder erleben wir auch im Harz Brandereignisse, die die Einsatzkräfte zunehmend vor Herausforderungen stellen.