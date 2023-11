Osterode. Ein weiterer Leerstand in Osterode. Der Discounter von Aldi in der Leege wird im nächsten Jahr schließen. Online reagieren die Anwohner zwiegespalten.

Der Discounter von Aldi Nord in der Leege wird im Mai 2024 aus betriebswirtschaftlichen Gründen schließen. Was anfangs nur Gerüchte waren, hat die Unternehmenssprecherin der Filiale nun bestätigt. Das bedeutet die nächste Ladenschließung und einen weiteren Leerstand für Osterode am Harz. Die Menschen im Netz reagieren auf die Neuigkeiten zwiegespalten. Während manche ihrem Stamm-Supermarkt hinterhertrauern, nehmen andere die Nachricht eher ernüchtert hin.

Unter der Meldung unserer Zeitung in den sozialen Netzwerken klingen die Nutzerinnen und Nutzer, als seien sie die Nachrichten von Ladenschließungen schon gewöhnt. Die Kommentare wirken eher unbeeindruckt. „Na und? Dann macht der Laden woanders auf“, steht es auf Facebook geschrieben. Und: „Was haben die Menschen nur früher gemacht, bevor es noch kein Kaufland, Herkules und Co gab? Verhungert ist da auch keiner...“ „Beim örtlichen Bäcker, Bauern, Fleischer eingekauft“, antwortet jemand darauf.

Dagegen argumentiert eine andere Userin jedoch: „Wo findest du noch Bäcker oder Fleischer, die alles selber machen, fast alle haben keine Nachfolger, somit wird aus Altersgründen geschlossen.“ Viele Menschen sind also auf die großen Discounter angewiesen, insbesondere die vielen älteren Menschen in Osterode, die womöglich nicht mit dem Auto fahren und sonst keine Einkaufsmöglichkeiten haben, steht es in einem anderen Kommentar geschrieben.

Osterode: Keine Kündigungen durch die Aldi-Schließung

Auch in einer Facebook-Gruppe mit Anwohnern aus dem Altkreis Osterode wurde die Nachricht der Laden-Schließung geteilt. „Oh nein, mein Lieblings-Aldi!“, schreibt dort eine Nutzerin. „Unserer auch“, stimmt eine andere zu, „und immer arbeiten so nette Angestellte dort! Wir sind ganz traurig, dass er dicht macht“.

Laut der Unternehmenssprecherin wird es durch die Ladenschließung aber keine Kündigungen geben. Viele Nutzer auf Facebook fokussieren sich vor allem auf diese Nachricht. „Wenn dadurch die Mitarbeiter keine Nachteile haben, ist es doch ok.

Es gibt den Aldi in der Lindenstraße und Teichhütte ist auch nicht weit weg“, schreibt einer. Stattdessen sollte sich lieber darauf vorbereitet werden, sollte es noch Rabatt-Aktionen geben, bevor die Filiale ihre Türen endgültig schließt. So warnt ein User bereits vor: „Wenn es Rabatt-Action oder sowas geben wird, muss man direkt um 6 Uhr dahin, sonst bekommt man nichts mehr.“

