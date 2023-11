Osterode. Trotz Schietwetter kommen zum Lichterfest viele Menschen nach Osterode. Am Laternenumzug nehmen über 200 Leute teil. Das Wetter hatte einen Vorteil.

Osterode trotzt der Witterung mit Harzer Entschlossenheit: Zum Lichterfest kommen am vergangenen Wochenende viele Menschen in die Altstadt, genießen die Verkaufsstände und bummeln durch die Gassen. Der Höhepunkt der Veranstaltung war dabei zweifelsohne der Laternenumzug der Kinder. An mehreren Orten in der Stadt konnten Kinder zuvor eigene Laternen basteln und schmücken. Angeführt von den Lichterfeen und dem Voices-Chor zogen sie mit Einbruch der Dunkelheit einmal quer durch die Altstadt und trotzen mit ihren Lichtern der Finsternis.