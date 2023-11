Osterode. Ein exotisches Sortiment gibt es in den zwei Automaten, die nun in einem ehemaligen Leerstand am Kornmarkt stehen. „Quicksnack 24“ heißt der Laden.

Der Süßwaren-Laden mit zwei Automaten am Kornmarkt hat seit dem 1. November 24 Stunden am Tag geöffnet. © FMN | Kevin Kulke

Das Sortiment ist bunt. Snacks aus aller Welt sind vorhanden und verschiedene Geschmacksrichtungen sind erhältlich. © FMN | Kevin Kulke

An den pastellfarbenen Wänden sind Schriftzüge geschrieben. © FMN | Kevin Kulke

Noch vor zwei Wochen liefen hinter einem Sichtschutz die Renovierungsarbeiten. © FMN | Kevin Kulke

Sonst nur eine Pflanze zur Deko: Die Automaten machen das Geschäft aus. © FMN | Kevin Kulke

