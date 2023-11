Moringen. Viereinhalb Monate war der aus dem geschlossenen Bereich des Maßregelvollzugszentrums in Moringen ausgebrochene Mann auf der Flucht.

Viereinhalb Monate nach dem Ausbruch eines Straftäters aus dem geschlossenen Bereich des Maßregelvollzugszentrums in Moringen ist der 33-Jährige jetzt gefasst worden. Die französische Polizei habe den Entflohenen am Montag, 30. Oktober, in Südfrankreich festgenommen, teilte eine Sprecherin der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) in Lüneburg mit. Die ZKI Lüneburg hatte in dem Fall die Fahndung übernommen. Über die Umstände der Festnahme sei derzeit nichts Näheres bekannt, sagte die ZKI-Sprecherin. Wann der Mann nach Deutschland überstellt werde, stehe noch nicht fest.