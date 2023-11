Osterode. Aktuell schießen Gerüchte ins Kraut, die Woolworth-Niederlassung in Osterode würde schließen. Was das Unternehmen dazu sagt.

Und mal wieder brodelt in Osterode die Gerüchteküche. Nachdem im Netz ohne triftigen Grund gerade erst über das Aus von Thunert Moden spekuliert wurde, ist nun auch die Osteroder Niederlassung des Einzelhandelsunternehmens Woolworth an der Reihe, die angeblich noch in diesem Jahr geschlossen werden soll.