Osterode. Vor 55 Jahren spielen zwei Freunde als DJs im Schwarzen Bären in Förste. Jetzt haben sie vor fast 400 Gästen bewiesen: Sie können es immer noch.

Im Januar 1968 stehen sie das erste Mal in Förste auf der Bühne und legen auf: Jetzt haben Harald Münchow und Berndt Niebuhr unter Beweis gestellt, dass sie es 55 Jahre später immer noch drauf haben. Über 350 Gäste aus Deutschland und darüber hinaus folgen dem Aufruf der zwei Hobby-DJs. Im Schwarzen Bär feiern sie die vierte RTC-Revival-Disco. Alle fünf Jahre ziehen Münchow und Niebuhr diese Party nun schon durch: Für sie ist ein Testament an die Musik, der ihre ganze Leidenschaft gilt. Am vergangenen Samstag war es dann endlich wieder so weit. Während der Oktober-Vollmond Förste erleuchtet, drückt der Bass aus der Harzer Traditionskneipe bis hinaus auf die Straße.