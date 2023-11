Osterode. Eine Online-Plattform soll Menschen die Auswirkungen des Klimawandels verdeutlichen. So erschreckend sind die Werte für den Altkreis Osterode.

Kürzere, wärmere Sommer und weniger Regen: Das könnte die Zukunft der Sommer im Altkreis Osterode am Harz sein, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet. Ein Klima wie in der Nordtürkei, wie im Kaukasusvorland am Schwarzen Meer oder gar wie mitten in Spanien? So zumindest sehen die Schätzungen der Online-Plattform climate-analoges aus.