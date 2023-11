Ein Warnschild „Treibjagd“, mit einem Wildschwein darauf, steckt in einem Feld. Im Hintergrund geht ein Jäger mit seinen Hunden vorbei. Derartige Schilder sowie Absperrbänder machen an Straßen- oder Wegesrändern machen am 4. und 11. November sowie am 2. Dezember auf die Jagden aufmerksam. © dpa | Friso Gentsch