Osterode. Endlich wieder Lichterfest in Osterode am Harz. Das können Kinder und Erwachsene am verkaufsoffenen Sonntag am 5. November erleben:

Am kommenden Sonntag soll die Altstadt von Osterode hell erstrahlen: Zwischen 13 und 18 Uhr wird das Lichterfest des vtm-Osterode stattfinden. Rund um die Innenstadt sind dafür Aktionen geplant. Unter anderem soll es eine kostenlose Laternen-Rallye durch die Stadt, Bastel-Veranstaltungen und eine Lichterfeier in der St. Aegidien Marktkirche geben. Bei Einbruch der Dunkelheit findet dann der Laternenumzug am Martin-Luther-Platz statt. Zwischen 13 und 18 Uhr haben am verkaufsoffenen Sonntag außerdem die Geschäfte geöffnet.