Osterode/Lerbach. Die alte Grube Weintraube in Lerbach im Harz hätte eigentlich eine Attraktion für Osterode werden können. Doch nun ist das Bergwerk für Besucher gesperrt.

Sie stand kurz davor, in einen besonderen Rang aufzusteigen und für den alten Bergort Lerbach bei Osterode zu einer Attraktion im Harz zu werden. Am Ende der Ortschaft liegt dicht an der Kreisstraße 26 hinauf zum Heiligenstock die Grube „Weintraube“, die einzige Erzgrube, die im nördlichen Lerbacher Revier noch weitgehend „befahrbar“, also begehbar ist. Im Jahr 2014 sollte sie zum Schaubergwerk werden. Doch daraus wurde nichts, und das in letzter Minute.