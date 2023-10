Osterode. Im Seniorenheim oder den eigenen vier Wänden? Rund um das Thema Wohnen im Alter gibt es viele Fragen, die die Kreiswohnbau Osterode nun in einer Vortragsreihe beantwortet.

Ob im eigenen Zuhause, gemeinsam in einem Haus mit der Familie, ob im Wohnheim oder ganz anders: Spätestens wenn sie fünfzigste Lebensjahr überschritten haben, stellen sich viele Menschen die Frage: „Wie möchte ich im Alter wohnen?“. Eine allgemeingültige Antwort darauf gibt es nicht. Wer sich mit der Frage nach der Wohnsituation im Alter beschäftigt, muss dabei allerdings eine Vielzahl von Aspekten bedenken.

Weil das Thema für viele Menschen relevant ist, bietet die Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen von Oktober an eine Vortragsreihe an, in der verschiedene Teilaspekte des Thema „Wohnen im Alter“ besprochen werden. Der nächste Vortragstermin findet am, 14. Oktober, statt. Um 16 Uhr in Osterode statt.

Wohnen im Alter: Viele Details müssen bedacht werden

„Niemand weiß, ob er im Alter zum Beispiel an Demenz erkrankt oder aufgrund einer geringen Rente in Altersarmut fällt“, schreibt die Kreiswohnbau in einer Pressemitteilung. „Auch welches Alter wir erreichen, kann niemand im Voraus bestimmen.“ In Vortragsreihe geht es unter anderem um selbstbestimmtes Wohnen bis ins hohe Alter, genauso wie um die Variante einer Wohngenossenschaft.

Auch andere Wohnmodelle werden vorgestellt, kündigt die Kreiswohnbau an, und auch das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht spielen eine Rolle. Die Kreiswohnbau Osterode am Harz Göttingen GmbH beschäftigt sich im Rahmen ihres Servicewohnens schon lange mit diesem Thema und ist nach eigener Aussage Vorreiter bei dieser Wohnform. So ermöglichten etwa viele Serviceelemente für Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnungen ein langes Verbleiben in der Wohnung. Dazu gehörten unter anderem der Servicebus für kostenlose Einkaufsfahrten oder Arztbesuche.

Die Vortragstermine im Überblick

„Mit Demenz in der Häuslichkeit – Pflegende Angehörige Veranstalter“, Dienstag, 14. November, 16 Uhr, im Stadtteiltreff Westlich Röddenberg in Osterode: Auch hier informieren wieder die Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH, der Senioren- und Pflegestützpunkt Osterode am Harz sowie die Alzheimer Gesellschaft und die AOK

„Altersarmut“, Mittwoch, 15. Oktober, 16 Uhr, im Stadtteiltreff Kastanienplatz in Herzberg: Ausrichter sind die Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH, der Senioren- und Pflegestützpunkt Osterode am Harz und Caritas.

„Wohin im Alter, wenn man allein ist. Wohnmodelle in Gemeinschaft“, Freitag, 18. Januar, 16 Uhr, in Bad Lauterberg (genauer Veranstaltungsort wir noch bekannt gegeben): Es informiert der Verein Freie Altenarbeit Göttingen mit dem Referenten Dr. Hartmut Wolter, sowie die Servicestelle Wohnberatung Göttingen.

„Selbstbestimmt zu Hause leben – auch im hohen Alter“, Donnerstag, 25. Januar, 16 Uhr, in Bad Sachsa (genauer Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben): Über das Thema informieren die Servicestelle Wohnberatung Göttingen und der Senioren- und Pflegestützpunkt Osterode am Harz.

„Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“, Dienstag, 6. Februar, 16 Uhr, bei der ev.-luth Kirchengemeinde Wulften: Veranstalter sind das Familienzentrum der Samtgemeinde Hattorf und der Senioren- und Pflegestützpunkt Osterode am Harz.

Abschlussveranstaltung, Donnerstag, 29. Februar, 14 bis 17 Uhr, im ehemaligen Kreishaus in Osterode: Bei der Veranstaltung von und mit allen Kooperationspartnern sowie weiteren Akteuren aus der Region soll das Niedersächsische Förderprogramm „Wohnen und Pflege im Alter“ im Fokus stehen. Referentin ist Stefanie Röder vom FORUM Gemeinschaftliches Wohnen. Außerdem soll es Info-Stände, Vorträge und eine Ausstellung rund ums Thema Wohnen und Pflege im Alter geben.

Ausstellung Tourt durch den Altkreis

Parallel zur Veranstaltungsreihe tourt die Ausstellung des Niedersächsischen Förderprogramms „Wohnen und Pflege im Alter“ durch die Kommunen Bad Grund (Oktober 2023), Herzberg (November 2023), Bad Lauterberg/Bad Sachsa (Januar 2024) und Osterode (Februar 2024). Wie die Kreiswohnbau ankündigt, sollen die jeweiligen Ausstellungsorte noch bekannte gegeben werden.