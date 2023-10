Nienstedt. Auf dem Friedhof in Nienstedt erinnert ein Gedenkstein an die verborgene Geschichte der Region. Denn Wissenschaftler haben Bahnbrechendes entdeckt.

Der Friedhof in Nienstedt birgt ein Geheimnis: Ein kürzlich eingeweihter Gedenkstein soll an die Geschichte der Region am südlichen Rand des Harzes erinnern. Er steht für das Gedenken an etwa 50 Vorfahren der Einwohner rund um Osterode am Harz, deren sterbliche Überreste in der nahegelegenen Lichtenstein-Höhle zur Ruhe gebettet wurden – vor fast 3000 Jahren, während der Bronzezeit. Diplom-Geologe Firouz Vladi vom Förderverein deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg e. V. sagt zur Einweihung: „Es ist ja eigentlich nur eine kleine Begebenheit, dass wir heute heidnische Menschen auf einem evangelischen Friedhof ehren.“ In seiner Rede zur Einweihung nimmt Vladi seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise.