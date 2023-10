Osterode. Die gebürtige Brasilianerin besucht das erste Mal den Harz und ist schwer begeistert. Sie lernt Osterode kennen und erwandert die Region.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich zeige unheimlich gerne Gästen meine Heimatregion. Erst recht, wenn diese meinem Besuch noch komplett unbekannt ist. Da packt mich der Ehrgeiz und die Heimatliebe meldet sich zu Wort. Es vollzieht sich dann bei mir eine Art Verwandlung, vergleichbar wie im Roman „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“. Zwar mutiere ich nicht zu Letzterem, ich möchte ja keinen vergraulen. Aber ein begeisterter Fremdenführer tritt schon hervor, was natürlich viel passender ist. So geschehen vor Kurzem, als mich Edenilda Ferreira besuchte. Die gebürtige Brasilianerin kommt ursprünglich aus Lages do Batata/Stadt Jacobina-Bahia.