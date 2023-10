Osterode. Ein Fünfjähriger aus Osterode fährt mit der Bahn nach Nordhausen und löst einen großen Polizeieinsatz aus. Wer in solchen Fällen die Kosten übernimmt.

Große Aufregung am Mittwochabend vergangene Woche im Osteroder Ortsteil Freiheit: Ein Streifenwagen der Polizei fährt vor, die Freiwillige Feuerwehr macht mobil, andere schließen sich an. Menschen diskutieren auf der Freiheiter Hauptstraße, später kreist ein Hubschrauber der Polizei über Osterode. Der Hintergrund: Ein Fünfjähriger ist verschwunden und wird schließlich am späten Mittwochabend am Bahnhof in Nordhausen unbeschadet gefunden.