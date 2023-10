Göttingen. Nach dem gemeinsamen Backen im Lehmofen gab es nun Falafel. Ein kulinarischer Ausflug zu Familie Karkabe nach Göttingen.

Wie heißt es doch so schön in Anlehnung an die bekannte Fußballweisheit: Nach dem Essen ist vor dem Essen! Aufgrund unserer gelungenen Lehmofen-Backaktion im Schlossgarten in Heringen/Helme Ende August (wir berichteten), kam es nun in Göttingen zum verabredeten Folgeessen.