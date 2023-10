Osterode. Wenige Monate war die Bäckerei am Osteroder Kornmarkt geöffnet – jetzt geben die Eigentümer auf. Und gegenüber will ein weiteres Geschäft schließen.

Im Frühjahr und Sommer hatten zwei Läden am Kornmarkt von Osterode das gastronomische Angebot der Stadt am Harz erweitert: Doch jetzt ist schon wieder Schluss beim Gebäck Eck. Im Fenster des Geschäfts hängt ein Schild: „Wir haben geschlossen! Vielen Dank an unsere Kunden für die Treue und das Vertrauen.“ Im Mai hatten Bassam Aladawi, Hussam Aladawi und Reem Alali ihr Geschäft eröffnet. Auf Nachfragen des Harz Kuriers möchten sie sich vorerst nicht weiter zu ihrer Entscheidung äußern. Auf Ebay-Kleinanzeigen ist unterdessen eine Anzeige zu finden, in der die Gastrogeräte, der Pizzaofen und die Kühlschränke zum Verkauf stehen: „Im Dezember 2022 wurde alles neu angeschafft“, ist dort zu lesen.