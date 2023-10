Osterode. Die Familie aus Osterode ist dankbar, dass der Sohn wohlbehalten zurück ist. Über den Fall sprechen, will sie aber nicht. Schade, findet Kevin Kulke.

Eine Geschichte aus Osterode bewegt die ganze Republik. Ein fünfjähriger Junge büchst von Zuhause aus, läuft nachts quer durch die Stadt, steigt in den Zug nach Herzberg. Dort steigt er um – und fährt weiter bis in thüringische Nordhausen. Dort erst findet ihn die Polizei, nimmt ihn in ihre Obhut. Währenddessen suchen viele Helfer im Harz verzweifelt, sogar Hunde und Hubschrauber kommen zum Einsatz. Am Ende geht alles gut aus und der Kleine findet seinen Weg zurück nach Hause.