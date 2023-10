Osterode. Wer auf die Musik von den Eagles und Truck Stop steht, kommt in Osterode am Harz im November auf seine Kosten. Der Harz Kurier verlost Tickets.

Seit 50 Jahren stehen sie auf der Bühne: Die Jungs von Truck Stop wollen ihr Jubiläum feiern und kommen dafür auch nach Osterode am Harz. Im November wird zu diesem Zweck die Slide-Guitar in der Stadthalle Osterode ausgepackt. Doch nicht nur Country-Fans wird hier im November etwas geboten. Die irische Band „Take it to the Limit“ kommt ebenfalls in die Stadthalle und präsentiert ihre Cover-Versionen der größten Hits der Rock-Legenden Eagles aus Los Angeles.

Take it to the Limit machen den Auftakt: Am Donnerstag, 9. November, kommen die sieben Iren und drei Freunde, wie die Veranstalter schreiben, nach Osterode. Im Gepäck haben sie alle großen Hits der Kalifornier von den Eagles: „Hotel California“, „Take It Easy“, „New Kid In Town“, „Desperado“, „Take It To The Limit“, „One Of These Nights“ und viele mehr. Initiiert und gestaltet wurde die Band von The Sheerin Family Band. Das sind die Brüder Paul, Des, Danny, Kieran, Tom und Simon. Sie sind bekannt für ihre Harmonie-Gesänge und die Liebe zum Detail.

Die Sänger Johnny Brady, Simon Casey und Nigel Connell haben bereits jeweils große eigene Karrieren und überzeugen durch ihre markanten Stimmen und die energiegeladenen Darbietungen. Jeder dieser Sänger hat große Erfolge und ist häufig in den irischen Charts zu finden. Platinauszeichnungen und Top-10-Hits sind an der Tagesordnung, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Eagles sind Legenden des Country-Rock. Die größten Hits der Band aus Los Angeles spielt am 9. November die Band Take It To The Limit in Osterodes Stadthalle. © Redferns | RB

Gewinnen Sie Konzertkarten für Truck Stop und Take it to the Limit in Osterode

Am Freitag, 24. November, vollenden Truck Stop dann den Country-Reigen. Nach fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft kann die Band aus Hamburg auf eine beachtliche Historie zurückblicken. Truck Stop sind eine Legende und Vorreiter der deutschsprachigen Countrymusik: Mehr als 45 Studioalben hat die Band seit 1973 veröffentlicht und über 20 Millionen Tonträger verkauft. Bei über 6.000 Konzerten und Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz stand die Band auf der Bühne. Auch wenn es für Truck Stop nicht immer einfach war, Zusammenhalt, Fairness, Respekt und die Countrymusik hat sie immer zusammengehalten, wie die Band auf ihrer Webseite schreibt. Ans Aufhören denke noch lange keiner.

Für die zwei Konzerterlebnisse verlost der Harz Kurier exklusiv je dreimal zwei Tickets. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, schreiben Sie einfach unserer Redaktion unter redaktion-harzkurier@funkemedien.de bis zum Dienstag, 31. Oktober. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann Anfang November benachrichtigt.

