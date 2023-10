Osterode. Die Umstellung auf LED an Zebrastreifen in der Krebecker Landstraße in Osterode am Harz macht eine halbseitige Sperrung vonnöten.

In der Zeit vom 16. bis 20. Oktober 2023 wird die Krebecker Landstraße im Bereich des Kreisels Dreilinden in Osterode aufgrund des Austausches der dortigen Lichtmasten halbseitig gesperrt.

Die Beleuchtung der Fußgängerüberwege soll in diesem Zeitraum auf LED umgerüstet werden. Darüber informieren die Harz Energie sowie die Stadtverwaltung Osterode gleichermaßen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Weitere Baustellen im Bereich Osterode und Herzberg:

„Die Harz Energie bedauert die Unannehmlichkeiten für Anwohner und Verkehrsteilnehmer und ist bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, erklären die Verantwortlichen.

