Osterode Der Laborbefund des alten Essen-Lieferanten in Osterode ist da. Dabei wurde ein bestimmter Erreger nachgewiesen. Doch wie gefährlich ist dieser?

Jetzt ist es amtlich – Wie die Stadt Osterode der Redaktion des Harz Kuriers mitteilt, wurde auf den Proben des alten Lieferanten für Schulessen an Kitas und Grundschulen ein Erreger nachgewiesen: „Die Laborergebnisse weisen eine Belastung der drei untersuchten Rückstellproben mit dem Bacillus cereus, sowie die Möglichkeit emetisches Toxin zu bilden, nach“, so Stadtsprecher Uwe Breyer. Den Informationen der Stadtverwaltung zufolge entstand die Belastung im Produktionsprozess des bisherigen Lieferanten. Dieser hatte sich bereits vor drei Wochen aus dem Geschäft im Kreis Göttingen zurückgezogen. Zwei Wochen vor dem Rückzug hatte es erste Meldungen über mutmaßliche Verunreinigungen im Mittagessen in Einrichtungen im Landkreis Göttingen gegeben. Der Lieferant hatte Schulen und Kitas im ganzen Landkreis beliefert, insgesamt laut Landkreisverwaltung an 22 Institutionen im Kreis Fälle von Übelkeit und Erbrechen gegeben.