Kommentar: Zukunft Osterode – Nichts schlimmer als Veränderung?

Im Netz entsteht der Eindruck, in Osterode ginge alles vor die Hunde. Dabei passiert in der Stadt am Fuße des Harzes gerade eine ganze Menge. (Symbolbild)

Es baggert, es hämmert, es schleift – und es tippt: Osterode ist auf dem Weg in die Zukunft und die Leute sind wütend. Das ist der Eindruck, der entsteht, wenn man in die Kommentarspalten im Internet guckt. Alles gehe vor die Hunde, Autofahren wird verboten, für die Jugend wird auch nichts getan und überhaupt: So schlimm war’s in Osterode ja wohl noch nie. Doch woran liegt das? Ich vermute: Die diffuse Unzufriedenheit, die aktuell bundesweit herrscht, hat auch Osterode am Harz ergriffen.

Doch ich bin neu hier – vielleicht fehlt mir der Blick auf das große Ganze. Was ich aber sehe, sind Baustellen und Zukunftskonzepte. Und zwar bis es quietscht: Am Jahnstadion, der Schachtruppvilla, dem Aloha-Aqualand und am Johannistorhaus wird fleißig gearbeitet. Vier Baustellen, die ganz nebenbei direkt der Jugend in der Stadt zugutekommen. Und dann werden auch noch in weiten Teilen von Osterode neue Glasfaserkabel verlegt – damit auch Streaming, Gaming und die Verbindung zur Welt nicht abreißen. Gleichzeitig rollen die Maschinen auf dem Gelände der alten Kaserne: Zusammen mit den Harz-Weser-Werken ist hier jüngst eine Agro-PV-Anlage entstanden – wenn alles gut läuft mit dem Genehmigungsverfahren, wird auf dem nahen Aronia-Acker bald eine 20 Hektar große Fotovoltaikanlage entstehen: Solarpunk zwischen Harz und Söse! Ach ja und die Söse-Talsperre wird auch runderneuert – mir schwirrt der Kopf.

Osterode geht voran. Auch bei der inhaltlichen Arbeit. Ein Mobilitätskonzept wurde jüngst erarbeitet, ein Klimaschutzkonzept ebenso. Dem folgten diese Woche dann die Vorstellung des neuen Tourismuskonzeptes und ein Sportentwicklungskonzept. Diese müssen zwar alle noch mit konkreten Plänen erfüllt werden, es kann aber niemand behaupten, Osterode machte sich keine Gedanken über die Fragen der Zukunft. Und dennoch: Die Stimmung wirkt vergiftet. Es scheint, als bewahrheite sich der alte Satz, dass nur zwei Zustände, den Verdruss der Menschen besonders beförderten: Erstens, die Dinge so, wie sie sind – und Veränderung.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.