Landkreis Göttingen kontrolliert Bio-Tonnen

Kleine Dankeschön-Anhänger mit einer Trennhilfe und Informationen zum Bioabfall – Wenn Bürgerinnen und Bürger diese in den nächsten Wochen an ihren Biotonnen finden, dann liegt das an einer Kontrollaktion, die der Landkreis Göttingen von Montag, 18. September, an an den Bio-Abfalltonnen durchführt. Der Landkreis berichtet davon in einer Pressemitteilung.

Seit 2018 sei er Teilnehmer der Kampagne #wirfuerbio, berichtet der Landkreis in der Mitteilung. Schon länger würden die Komposttonnen im Landkreis Göttingen demnach routinemäßig vor jeder Leerung auf Störstoffe überprüft und bei Fehlbefüllung nicht geleert. „Das ist aber erfreulicherweise recht selten der Fall“, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen der jetzigen Aktion werden an alle sauberen Komposttonnen nach der Leerung die Dankeschön-Anhänger gehängt.

„Bioabfall gehört nicht in den Restmüll“

Kompost aus Bioabfällen sei ein gutes Düngemittel, informiert der Landkreis. Es verbessere den Humusgehalt in gärtnerisch und landwirtschaftlich genutzten Böden, liefere wertvolle Nährstoffe und helfe Pflanzen beim Wachsen. Zudem trage es zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bei. Bioabfall gehöre daher nicht in den Restabfall. Dort könne er nicht zu Kompost verarbeitet werden und die Entsorgung sei, auch für Bürger und Bürgerinnen, kostspieliger als in der Komposttonn

Für Fragen stehen die Beratung der Abfallwirtschaft Osterode unter 05522/96 04 777 sowie abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de und die Beratung der Abfallwirtschaft Göttingen unter 0551/525 2473 sowie abfallberatung-goe@landkreisgoettingen.de zur Verfügung