Gesundheitsgefahr Toxine im Kita-Essen in Osterode? Das ist der aktuelle Stand

Nachdem mehrere Kinder einer Kita in Duderstadt sich übergeben hatten, war das Gesundheitsamt im Landkreis Göttingen aktiv geworden. (Symbolbild)

Osterode In der vergangenen Woche hatten Kinder in Duderstadt nach dem Essen erbrechen müssen. Auch Osterode war betroffen. Wie ist die Lage am Donnerstag?